MOTOSİKLETE ARABA ÇARPTI!
1 yaralı!
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Onur ULAĞ
Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Özker Öztürk Caddesi üzerinde 26 DJ 412 plakalı motosikletiyle seyreden Ayberk Yıldız’a, o esnada tali yoldan çıkan Caner Erol yönetimindeki EM 480 plakalı araç çarptı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ayberk Yıldız, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililerden hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız’ın gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından müşahede altına alındığı öğrenildi.
Diyalog
Etiketler : Caner Erol, Ayberk Yıldız, kaza
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