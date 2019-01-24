Yeni Bakış Gazetesi'nden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gönyeli çemberinde dün akşam saat 20.20 sularında meydana gelen trafik kazasında, aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çembere dikkatsizce girince motosikletliye çarptı

Kaza, Bahriye Çaylı’nın yönetimindeki NZ 818 plakalı araç ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada çember üzerinde sol şerit içerisinde ilerleyen Waqas Ali yönetimindeki NL 895 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.