MR POUND'DAN 9 LİRAYA ALDIĞINI 400 TL'YE SATTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; “Mr. Pound” isimli iş yerinden tanesini 9 TL’ye aldığı parfümleri, saatleri ve gözlükleri Mağusa ve Lefkoşa’da 5 kişiye satarak dolandıran zanlı Turhan Deringöl, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Girne’de faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinden tanesini 9 TL’ye aldığı parfümleri, erkek kol saatlerini ve gözlükleri Mağusa ve Lefkoşa’da olmak üzere 5 kişiye orijinal diye satarak dolandıran zanlı Turhan Deringöl hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Dolandırıcılık” suçu ile ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Deringöl, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

5 kişiyi dolandırdı

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Turhan Deringöl’ün, 10 Kasım 2019 tarihinde, Mağusa’da N.M’ye kendisini İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda bulunan Duty Free Shop Genel Müdürü olarak tanıtıp Girne’de faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli iş yerinden tanesini 9 TL’ye aldığı 2 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saatini 400 TL’ye satarak N.M’yi dolandırdığını açıkladı. Meselenin 11 Kasım 2019 tarihinde polise intikal ettiğini söyleyen Hafız, zanlının 19 Kasım 2019 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Hafız, zanlının kullanımında bulunan kiralık araç içerisinde arama yapıldığını belirterek, yapılan aramada yine “Mr. Pound” isimli iş yerinden alınan birçok saat ve parfüm ile Duty Free kartı, garanti kartı ve sahte olduğuna inanılan Ercan Havaalanı müşteri temsilcisi kartı bulunduğunu açıkladı. Hafız, yürütülen tahkikat kapsamında zanlının Mağusa ve Lefkoşa’da 5 kişiye toplamda 10 parfüm, 5 saat ve 1 gözlük satarak

2 bin 350 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Hafız, KKTC’de turist olarak bulunan zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Turhan Deringöl’ün davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

