MSB: "Deniz Harp Okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC'yi selamladığı görüntüleri paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC'yi selamladığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladığı görüntüleri paylaştı. MSB'nin paylaştığı görüntülerde, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC'yi selamlarken, "Mavi Vatan" yazısını oluşturması dikkat çekti.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
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