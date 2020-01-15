MÜCAHİDE AYSEL DİZLİKLİOĞLU VEFAT ETTİ!
Acı kayıp...
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Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, bu sabah vefat etti.
Aysel Dizliklioğlu uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşları ile silah kuşanarak görev alan mücahide Aysel Dizliklioğlu, yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da mezarlığında askeri törenle toprağa verilecek.
Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.
Etiketler : Arpalık direnişi, Aysel Dizliklioğlu, vefat
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