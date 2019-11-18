Mucize Doktor'da inanılmaz hata!

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanında Nazlı karakterinin hatalı sözleri yüzünden fragman yayından kaldırıldı.

Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayından kaldırıldı. Dizinin başrol oyuncusu Nazlı'nın bir cümlesindeki hata nedeniyle yeni bir fragman yayınlandı.

21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanında bir kanser hastanın MR sonuçlarını inceleyen Doktor Nazlı'nın "Damarlar tümörle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi dikkatlerden kaçmadı. Bu hata nedeniyle Mucize Doktor'un paylaşılan ilk fragmanı yayından kaldırılarak yeni bir fragman yayınlandı.