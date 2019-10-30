Mucize Doktor'dan o diziye transfer!

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini oynayan Özge Özder, yayın hayatına Puhu TV'de devam eden Jet Sosyete dizisinde rol aldı.

Mucize Doktor'un oyuncusu Özge Özder de Jet Sosyete'ye dahil oldu.

YENİ BÖLÜMDE ROL ALDI

Herhafta ilgiyle ve keyifle izlenen eğlencesi bol dizinin 4. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolünü oynayan Özge Özder ise herkesi şaşkına çevirdi. Özder'in Jet Sosyete'nin kadrosuna tamamen mi dahil olduğu yoksa konuk oyuncu olarak mı katıldığı henüz bilinmiyor.