'Mucize Doktor'un kadrosuna ünlü isim!

İlk bölümden gündemi sallayan 'Mucize Doktor' dizisine ünlü bir isim dahil oldu.

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Kore dizisi ‘Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.