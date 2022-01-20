Müge Anlı hastalığını açıkladı

'Tatlı Sert' programıyla ekranlara gelen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Anlı'nın , programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.

Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçtürdüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

'İŞ YOĞUNLUĞUNDAN YEMEK YEMEYE FIRSATI OLMUYOR'

Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.

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