Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi! Evleniyor...

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızı adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var" dedi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıkladı. ''Çok da saygı değer mesleği var.'' diyerek duyurdu.

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