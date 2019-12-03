Müge Boz gözyaşlarına boğuldu! Artık...

Geçtiğimiz hafta kızı Vina’yı kucağına alan Müge Boz, doğum sürecinde yaşadıklarını kendi Youtube kanalında anlattı. Güzel oyuncu, ameliyathaneye girdiği anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Müge Boz, basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz’le haziran ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş, ardından hamilelik süreci başlamıştı. Çift, geçen hafta kızları Vina’yı kucağına aldı.

Kendi Youtube kanalından bir video yayınlayan Müge Boz ise doğum sürecini anlattı. Boz, doğuma yalnız başına girmek zorunda kaldığı anları anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. İşte güzel oyuncunun açıklamaları:

Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım değişik bir acı ile uyandım. Acı da değildi aslında. Sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim. Caner'in tüm ısrarlarına rağmen doğum çantamı hazırlamamıştım. Hemen onları halledip hastaneye gittik.