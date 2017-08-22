MUHABBET CAFE’NİN KUŞU YAKALANDI

Gazimağusa’daki işyerinden nargile şurubu, salam, ekmek ve yumurta çalan Huzaifa Ali Babiker Mahgoup, güvenlik kamerasına yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında bulunan “Muhabbet Cafe” isimli kafeteryaya geçtiğimiz hafta sabaha karşı giren ve 3 şişe nargile şurubu, bir kahve aroması, bir ice tea içecek, bir salam, bir ekmek ve 6 adet yumurta sirkat eden Huzaifa Ali Babiker Mahgoup, givenlik kamerası görüntülerinden yakayı ele verdi. Olaydan bir hafta sonra Gazimağusa’da tespit edilen Mahgoup, dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Kol, 14 Ağustos 2017 tarihinde, saat 03.40 ile 03.50 saatleri arasında, Gazimağusa’da, Bahriyeli sokakta faaliyet gösteren “Muhabbet Cafe” isimli işletmeye, pencereden girilerek, işletme içerisinden, 3 şişe nargile şurubu, bir adet kahve aroması, bir adet ice tea içecek, bir adet salam, bir ekmek ve 6 adet yumurta sirkat edildiğini söyledi.

Kamerayı fark etmedi

İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, içeriye giren şahsın mahkeme huzurundaki zanlı olduğunun tespit edildiğini anlatan Kol, zanlının önceki gün Gazimağusa’da yakalandığını söyledi. Zanlının suçunu kabul ettiğini belirten Kol, aranmakta olan emarelerin ve alınacak olan tanık ifadelerinin bulunduğunu ifade ederek mahkemeden süre talep etti.

Ben yapmadım

Mahkemede söz alan zanlı, “içeri ben girmedim, ben yapmadım” şeklinde konuşarak kendini savundu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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