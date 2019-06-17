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Muhammed Salman’ın 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi

Muhammed Salman’ın 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi

Özgöçmen cinayetinin zanlısı yeniden yargı önüne çıktı…

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Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının geçen hafta gerçekleşmesinin ardından Hasan Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve yaklaşık 9 ay sonra iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman bugün yeniden İskele’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
Polis mahkemede temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlı Salman’ın ikinci bir gönüllü ifade vererek cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
(BRT)

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