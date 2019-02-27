Mükemmel olması da ilişkiyi bitirebilir!

Herkesin özendiği bir çift olmanız mükemmel olduğunuz anlamına gelmiyor! Eşinizle birbirinize çok uymanız dahi ilişkinizin bitebileceğini anlatıyor. İşte mükemmel ilişkileri bitiren 5 sürpriz sebep!



1- ASLA KAVGA ETMEMENİZ

Mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin temellerinden biri de çiftlerin, sorunlarını tartışarak çözmeyi başarabilmeleri ve sorunları içlerinde barındırmamalarıdır. Zamanla biriktirdiğiniz sorunlar günün birinde artık dayanılmaz bir hal alıp büyük bir patlama yaşamanıza neden olabilir ve tartışmaya alışık olmadığınız için sorunlarınızı çözmeniz çok zor olacaktır.

2- MÜKEMMEL SEKS HAYATI

Cinsellik, güzel ve sağlıklı bir evliliğin önemli noktalarındandır fakat fark edilmeden çoğu sorunun üstünü kapatmak için de kullanılabiliyor. Tartışmalarınızın veya kavgalarınızın sonunda barışmak için sekse ihtiyaç duymanız veya güzel bir seks hayatınız olduğu için diğer sorunları önemsememeniz ilişkinizi bitirebilir.

3- BÜYÜK FEDAKARLIKLARDA BULUNMANIZ

Eşinizi mutlu etmek için ara sıra sizi zorlayabilecek fedakarlıklarda bulunmanız güzel ve normal bir durumdur fakat bunu alışkanlık haline getirmemeniz gerekir. Fedakarlıklarınızın alışa gelmesiyle birlikte kendinizden ödünler vermeniz, özellikle karşılığını alamadığınızda sizi içten içe üzecek ve kötü durumlara çekecektir.

4- AYNI KARAKTERLERİ TAŞIMANIZ

Eşinizle birbirinizde tamamen aynı olmanızı mutlu ve sağlıklı bir ilişki olarak adlandırıyorsanız yanılıyorsunuz. Erkeğin ve kadının baskın karakterli olduğu bir evlilikte zamanla en küçük olaylarda bile ‘Benim dediğim olacak!’ sorunlarını başlatabilir ya da zamanla eşinizden eksik yönlerinizi tamamlayabilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumlar sonucu anlaşmazlıkla ilişkinizi ciddi zararlara uğratabilir.

5- MONOTONLUK

Mutlu ve sağlıklı bir ilişkide anlaşmak ve birlikte güzel vakit geçirebilmek çok önemlidir fakat sürekli birlikte film izlemeyi seviyorsanız ve sürekli bunu yapıyorsanız günün birinde taraflardan biri bu durumdan sıkılabilir.



