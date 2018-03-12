ALSANCAK’TA MÜLKE TECAVÜZ VE DARP

Alsancak’ta, E.Ş (E-22), beraberindeki Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M. (E-25) ile birlikte, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Rifat Göral’ın ikametgâhını hasara uğrattı.

E.Ş. yüksek sesle bağırıp çağırarak, küfür ederek, tasarrufunda bulunan demir parçası ile evin ahşap giriş kapısına ve yan tarafında bulunan cam çerçevesine vurup kırdı, ardından beraberindekilerle birlikte eve girip mülke tecavüz suçu işledi ve Ramadan Göral’a vurarak darp etti.

Alkollü olan zanlılar tutuklandı.