Mülteciler hakkında çarpıcı satırlar

Ünlü isimler, mültecilerin sınırda karşılaşıtığı insanlık dışı muamele karşısında hissettiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Çağla Şıkel, Doğa Rutkay Kamal ve Songül Öden hesaplarından yazdıklarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin sınırları açmasıyla birlikte, binlerce mülteci Yunanistan tarafına geçmek için Yunan kara ve deniz sınırlarını zorlamaya başladı. Bu sırada ortaya çıkan insanlık dışı görüntülerse başta ünlü isimler olmak üzere herkesi derinden sarstı. Ajanslara düşen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü isimler bunların altına yazdıklarıyla hem duygulandırdı. Hem de sosyal medya hesaplarından gündelik paylaşımlarına devam eden meslektaşlarını uyardı.

İşte ünlü isimlerin mültecilerle ilgili o satırları:

Çağla Şıkel

“Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin …En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız!”

Doğa Rutkay Kamal

“Acı mı? Utanç mı? Ölmek mi? Yerin dibinde kalmak mı? Hangi duyguya teslim olduğumu bilemiyorum? Karnım yanıyor, kalbim düğüm düğüm, ağlamakla kusmak arası bir beter acı kaplıyor bedenimi. Bakmayacağım diyorum! Okumam izlemem! Mümkün mü? Ne olur bitsin bu acı. Ne olur bir çaresi olsun bu gidişin. Evlatlara bir ömür , bir gelecek lazım. Dilerim ; nereyeyse bu yolculuk sonu güzelliklerle bitsin… Çok üzgünüm.”

Songül Öden

“Dünya tarihi boyunca savaş, salgın hastalıklar, siyasi ve ekonomik sebepler yüzünden milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı.. Aileler parçalandı, dağıldı milyonlarca çocuk öldü. Bugün yaşadığımız yine tarihin tekrarı.. çocuklar söz konusu olduğunda ‘ama’ kelimesi tedavülden kalkmalı… aması yok… çocuklara yeryüzünün hiçbir kapısı kapalı olamaz. Olmaz.. yeryüzündeki bütün çocuklar allahın kutsal emanetleridir.. “dur bakalım karşı kıyıya ulaşacaklar mı” cümlesini ağzımızdan çıkaran vicdan(!) kendimizi bir bilgisayar oyununun parçası sanan bilinç… yahu bir an bir an “ya bizim başımıza gelse ne yapardık” cümlesinin tek bir anı bizi insan yapmaya yeter. Bir yanda şehit acıları onların gözü yaşlı çocukları bir yanda kendi kararları olmadan kaderin botlarına bindirilmiş hayvanlar çocuklar …Nuh’un gemisi kalkıyor diyen çığırtkan sesler bir an o gemi sizin için kalkıyor olsaydı diye düşünün. O geminin kaptanı da miçosu da siz ve aileniz olsaydı eğer …. Yeryüzü koca bir sirk artık.. bizi korona virüsünün yok etmesine gerek kalmadı… her yeri dezenfekte eden ülkeler dünya empati yoksunluğu sebebiyle vicdanını kaybetti. Geçmiş olsun hepimize… bu bütün dünyanın meselesidir. Yeryüzünün çözülmesi mutlak problemidir.”