MÜLTECİLER KUZEYDE HÜCREYE, GÜNEYDE KAMPA

Yeşilırmak açıklarında bir tekne içerisinde tespit edilen 33 Suriyeli mülteci hakkında 2 şer gün tutukluluk emri alındı. Güney’de ise Mağusa açıklarında yakalanan 101 mülteci, Geçici Barınma Merkezine götürüldü.



Yeşilırmak'ın yaklaşık bir deniz mili açığında, bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 33 Suriye uyruklu erkek sığınmacı, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Sığınmacıların Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmek üzere Mersin’den yola çıktığı öğrenildi. Yakalanan, yaşları 20 ile 40 arasında değişen 33 Suriye uyruklu mülteci ile tekne kaptanı dün Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mültecileri taşıyan tekneyi emare olarak alan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde ‘izinsiz girişle’ ilgili soruşturma başlattı. Mahkemede kaptan ve 33 Suriye uyruklu erkek sığınmacı aleyhine 2 şer gün tutukluluk emri alındı. Zanlılar Suriye’ye dönmek istemediklerini beyan ederek KKTC'de kalmak istediklerini söylediler.

GÜNEY’DE DE 101 MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta ise Mağusa açıklarında 101 mülteci taşıyan bir teknenin tespit edildiğini duyurdu. Mültecilerin 88'inin erkek, 6'sının kadın, 6'sının çocuk ve 1'inin de bebek olduğu ifade edildi. Suriyeli oldukları belirtilen mültecilerin Kokkinotrimithia Geçici Barınma Merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

KIZILAY DERNEĞİ’NDEN MÜLTECİLERE YARDIM ELİ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Yeşilırmak açıklarında önceki akşam üzeri tespit edilen 34 Suriyeli mülteciye gıda ve battaniye yardımında bulundu, dün sabah da kahvaltı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, Genel Sekreteri Bumin Paşa ve Mali Sekreteri Ayhan Sığırcı, gıda ve battaniyeleri Güzelyurt Karakolu’nda tutulan mültecilere ulaştırdı.





