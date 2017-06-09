Mumya

Film Özeti

2000 yıl kadar önce Mısır kraliçesi olmak üzereyken yaptığı yanlış bir tercih nedeniyle hakettiği tahtı alamadan mumyalanıp toprağın altına gömülen Ahmanet (Sofia Boutella), binyıllar boyunca toprağın altında kalmıştır. Bölgede bulunan Nick Morton (Tom Cruise) Ahmanet'in beklediği yeri tesadüfen ortaya çıkarınca binlerce yıldır bekleyen kötü gücü ve laneti de istemeden serbest bırakmış olur. Hak ettiği yere ulaşana dek karşısına çıkan her şeyi yakıp yıkmaya kararlı prensese engel olabilmek için Morton ve aynı ekipte yer alan Jenny (Annabelle Wallis) birlikte mücadele edecektir.