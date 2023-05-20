Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı! Yerine bakın ne yapılacak

Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir'de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.

VİLLA DÜN YIKILDI

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı.

YERİNE 12 KATLI BLOKLARDAN OLUŞAN SİTE YAPILACAK

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

"GENÇ BİR KIZIMIZ MAALESEF BURADA KATLEDİLDİ"

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi" dedi. Çelebi, yapılması planlanan yüksek katlı binalara da tepki gösterdi.

İHA