MÜNEVVER’İN GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜ HERKESI YASA BOĞDU

Münevver Bereketligil’in genç yaşta ölümü sevenleri acıya boğdu. Münevver bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek

Lefkoşa’nın sevilen insanlarından bankacı Münevver Bereketligil’in genç yaşta ölümü sevenleri acıya boğdu. 1970 yılı doğumlu, bir çocuk annesi olan Münevver Bereketligil geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırdığı hastanede yapılan bütün müdahalelelere rağmen kurtarılamadı. Münevver Bereketligil’in ölümü sonrasında sosyal medyada sevenleri yaptıkları paylaşımlarla onu zamansız kaybetmenin acısını dile getiren şu satırları paylaştılar



Dünya iyisi can arkadaşımızı, Bereket arkadaşımızın canını, Bir çoğumuzun Melek gibi arkadaşını kaybettik.

inanmak çok zor mekanın nurlar içinde olsun Münü.



Ailesine sevenlerine başsağlığı, sabır ve güç dilerim.. Çok üzgünüz… Özleyeceğiz ..



Münevver Bereketligil bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nda kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Haber Kıbrıs