MÜNİR ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ!

Efsane oyuncu Münir Özkul İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Habamam Sınıfı'da Mahmut Hoca karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Aşk Köprüsü

İstanbul'u Satıyorum (1987-88)

Soyut Padişah

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Çayhane

Fareler ve İnsanlar

Keşanlı Ali Destanı

Yorgun Matador

Hababam Sınıfı

Babayiğit

Yaz Bekarı

Generalin Aşkı

Kanlı Nigar



Rol Aldığı Sinema Filmleri

Filmler

Yıl Film Rol

1950 Üçüncü Selim'in Gözdesi

1951 Barbaros Hayreddin Paşa

1951 Evli Mi Bekar Mı

1951 Lale Devri

1951 Vatan ve Namık Kemal

1951 Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan

1952 Edi ile Büdü

1952 Edi ile Büdü Tiyatrocu

1953 Balıkçı Güzeli

1953 Halıcı Kız

1955 Bir Aşk Hikayesi

1955 Tuş / Bir Aşk Hikayesi

1956 Kalbimin Şarkısı Münir

1956 Miras Uğrunda

1958 Altın Kafes

1958 İftira

1959 Gurbet

1960 Taş Bebek

1960 Yaman Gazeteci Yaman

1961 Bir Bahar Akşamı

1961 Yumurcak

1965 65 Hüsnü

1965 Bilen Kazanıyor

1965 Cezmi Band 007.5

1965 Dokunma Bozulurum

1965 Gönül Kuşu

1965 Kahreden Kurşun Tencere Münir

1965 'Kan Gövdeyi Götürdü Zehir Hafiye

1965 Kart Horoz

1965 Senede Bir Gün

1965 Seveceksen Yiğit Sev

1965 Sonsuz Geceler Zühtü

1965 Yalancının Mumu

1965 İnatçı Gelin

1965 Şekerli misin Vay Vay

1965 Şoför Nebahat Bizde Kabahat

1966 Ben Bir Sokak Kadınıyım

1966 Bir Millet Uyanıyor Tilki Onbaşı

1966 Denizciler Geliyor

1966 Fakir Bir Kız Sevdim

1966 Seni Seviyorum

1966 Sevgilim Bir Artistti

1967 Elveda

1967 Sürtüğün Kızı

1967 Yaşlı Gözler

1967 Çifte Tabancalı Damat

1967 Ölünceye Kadar

1968 Artık Sevmeyeceğim Ahmet

1968 Kalbimdeki Yabancı

1968 Kanlı Nigar Apti

1968 Kara Gözlüm Efkarlanma

1968 'Nilgün

1968 Urfa İstanbul Doktor

1968 Yayla Kartalı

1968 İstanbul'da Cümbüş Var

1969 Ayşecik'le Ömercik Sansar Nuri

1969 Bana Derler Fosforlu

1969 Boş Çerçeve Ferhat

1969 Fakir Kızı Leyla

1969 Gelin Ayşem

1969 Nisan Yağmuru

1969 Sevdalı Gelin

1969 Sevgili Babam

1969 Uykusuz Geceler

1970 Ali İle Veli

1970 Arım, Balım, Peteğim

1970 Berduş Kız

1970 Bütün Aşklar Tatlı Başlar

1970: Dikkat Kan Aranıyor

1970 Dönme Bana Sevgilim

1970 Hayatım Sana Feda Mehmet

1970 Kalbimin Efendisi

1970 Kara Dutum

1970 Küçük Hanımefendi

1970 Seven Ne Yapmaz

1970 Son Kızgın Adam

1970 Tatlı Meleğim

1970 Yavrum

1970 Yumruk Pazarı

1970 Yuvasız Kuşlar

1970 'Şoför Nebahat

1971 Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde

1971 Aşk Hikâyesi Şeker Ahmet

1971 Aşk Uğruna

1971 Bebek Gibi Maşallah

1971 Beklenen Şarkı

1971 Beyaz Kelebekler

1971 Beyoğlu Güzeli

1971 Donkişot Sahte Şövalye

1971 Gönül Hırsızı Salih Reis

1971 Hayat Sevince Güzel

1971 Hayatım Senindir

1971 Kadifeden Kesesi

1971 Senede Bir Gün

1971 Solan Bir Yaprak Gibi

1971 Son Hıçkırık

1971 Tophaneli Ahmet

1971 7 Kocalı Hürmüz

1971 İbiş Gangsterlere Karşı

1971 İşte Deve İşte Hendek

1972 Aslanların Ölümü

1972 Karamanın Koyunu

1972 O Ağacın Altında

1972 : Sev Kardeşim Mesut Güler

1972 Tatlı Dillim

1972 Tövbekar

1972 Ver Allahım Ver

1972 Yiğitlerin Kaderi

1972 Üç Sevgili

1973 Izdırap Ahmet

1973 Niyet

1973 Oh Olsun Burhan Usta

1973 Yalancı Yarim

1973 Çulsuz Ali

1973 Şaban İstanbul'da

1974 Beş Tavuk Bir Horoz

1974 Gariban Şair Cevat

1974 Hasret

1974 Mavi Boncuk Baba Yaşar

1974 Salak Milyoner Mehmet Çavus

1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

1975 Beş Milyoncuk Borç Verir misin

1975 Bizim Aile Yaşar

1975 Gece Kuşu Zehra

1975 Gülşah

1975 Hababam Sınıfı Kel Mahmut

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Kel Mahmut

1976 Aile Şerefi Rıza

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Kel Mahmut

1977 Cennetin Çocukları Hasan

1977 Gülen Gözler Yaşar Usta

1977 Hababam Sınıfı Tatilde Kel Mahmut

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kel Mahmut

1978 Neşeli Günler Kazım

1979 Aşkın Gözyaşları

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Hüso

1979 İbiş'in Rüyası Nahit

1980 Banker Bilo Hasan

1980 Deliler Almanya'da

1980 İbişo

1981 Bizim Sokak

1981 Deliler Koğuşu

1981 Gırgıriye Emin

1981 Gırgıriyede Şenlik Var Emin

1982 Altın Kafes

1982 Ağlayan Gülmedi mi?

1982 Beni Unutma

1982 Bir Yudum Mutluluk

1982 Buyurun Cümbüşe

1982 Gazap Rüzgârı

1982 Görgüsüzler

1982 Islak Mendil Kadir

1982 Talih Kuşu

1982 Şıngırdak Şadiye

1983 Dostlar Sağolsun Tahir Baba

1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Emin

1983 İlişki

1983 Şaşkın Ördek

1984 Geçim Otobüsü Nasrettin

1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Emin

1984 Kızlar Sınıfı Mahmut Hoca

1984 Çaresizim

1984 Şaşkın Gelin

1985 Büyük Günah

1985 Deliye Hergün Bayram

1985 Duyar mısın Feryadımı

1985 Garibim Ceylan

1985 Köşeyi Dönenler

1985 Muhabbet Kuşları

1985 Palavracılar

1985 Sarı Öküz Parası

1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 Çalınan Hayat

1985 Şişeli Köy

1986 Alın Yazımız Bu

1986 Ana Kucağı

1986 Babalar da Ağlar

1986 Dayak Cennetten Çıkma

1986 Efkarlıyım Abiler

1986 Ekmek Parası

1986 Elmayı Kim Isırdı

1986 Gülmece Güldürmece / Gelinciklerim

1986 Kuzucuklarım

1986 Küçük Ağam

1986 Kısmetin En Güzeli

1986 Kızlar Sınıfı Tatilde

1986 Melek Hanım'ın Fendi

1986 Milyarder Mahmut

1986 Neşeye Bak Neşeye

1986 Töre

1987 Afife Jale

1987 Aile Pansiyonu Murtaza

1987 Etme Bulma

1987 Füze Nuri

1987 Günah

1987 Kadersiz Kullar

1987 Kuşatma 2 / Şok

1987 Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu

1987 Püf Noktası

1987 Yaşamaya Mecburum

1987 Yıkılan Yuva

1987 Yıllar

1988 A Ay

1988 Acı Gurbet

1988 Arabesk

1993 Al Dudaklım

1996 Ay, Işığında Saklıdır