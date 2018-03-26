Murat Başoğlu'ndan flaş karar!

Murat Başoğlu yeğeni Burcu Kabadayı ile uygunsuz bir şekilde görüntülenmiş ardından eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı. Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu, Bodrum'daki evini el altından satışa çıkardı

Sunucu Murat Başoğlu geçen yaz Bodrum’daki teknede evli yeğeni Burcu Kabadayı ile uygunsuz şekilde görüntülenmişti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hande Bermek eşi Murat Başoğlu’ndan 11 Eylül 2017’de boşanmıştı.Ayrılığın ardından çift Bodrum Gündoğan’daki villalarından bir süre daha birlikte yaşamaya devam etmişti. Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu kendini eve kapamış, yurtdışına çıkmak için mahkemeye başvurmuştu. Yurtdışına çıkma yasağı mahkeme kararıyla kaldırılan Başoğlu, Bodrum’daki evini el altından satılığa çıkardı.