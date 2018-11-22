Murat Boz ve Aslı Enver'den güzel haber!

Aslı Enver ve Murat Boz’un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden bir araya geldi.

Aslı Enver ve Murat Boz’un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden bir araya geldi.

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda “aşka devam” dedi.

Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı. Bu haberin yakın çevrelerini ve ailelerini de sevindirdiği gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı ve Murat Boz önceki akşam Etiler Da Mario’da akşam yemeği yedi.