Murat Boz ve Fettah Can’a ceza şoku

Fettah Can’ın yazdığı ve Murat Boz’un söylediği ‘Özledim’ şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar, ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı.

Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar Uğur Bayar, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

Dava dilekçesine göre Uğur Bayar; 'Dünya' isimli eserinin 2006 yılında çıkardığı 'Hak Etmedim' adlı albümünde yer aldığını belirtti. Kendi şarkısının, Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümünde, 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Uğur Bayar; şarkının söz yazarı olarak kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini iddia etti.

Uğur Bayar ayrıca, Fettah Can'ın, eseri Murat Boz'un dışında Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'e de verdiğini belirterek, eserinin aşırılarak ve tahrip edilip izinsiz kullanıldığını iddia etti. Dokuz Sekiz Müzik, mahkemeye ulaştırdığı savunmada, Murat Boz'un seslendirdiği 'Özledim' şarkısının aşırma olmadığını, Fettah Can'ın vermiş olduğu izin belgesine güvendiklerini belirtti.

Şirketin tüm yasal izinlerin alındığı sözü ile Murat Boz'un bu eseri albümünde seslendirdiğini ve kendisine iftira atıldığını kaydetti. Mahkeme, 'Dünya' adlı eserden aşırma olup olmadığının tespiti için dosyayı üç kez bilirkişiye gönderdi. Davanın geçen günlerde görülen karar duruşmasında mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3'er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara itiraz eden Murat Boz ve Fettah Can, Uğur Bayar'ın beste hak sahibi olduğunu kanıtlayamadığını, 2009'da ihbarname gönderildiğini ve davanın zaman aşımına uğradığını kaydetti.