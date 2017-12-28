Murat Boz'dan milyonluk sürpriz anlaşma!

Ünlü popçu Murat Boz, yaz aylarında yeni bir projeye imza atacak.

Reklamcıları peşinde koşturan yakışıklı popçu Murat Boz, ünlü bir giyim markası AVVA’nın yüzü oldu. Milyonluk anlaşma yapan ünlü popçu, markanın yaz aylarında başlayacak olan reklam kampanyasında görev alacak.

Fit fiziğiyle dikkat çeken Murat Boz, böylece bir çorap markasının yüzü olan sevgilisi Aslı Enver’le de rakip olacak. Şu günlerde açtığı youtube kanalına yoğunlaşan Boz, bol bol çekim yapıyor. Ünlü popçunun dün youtube kanalında yayınlanan Mustafa İpekçioğlu’nun sazı eşliğinde seslendirdiği Ferdi Tayfur’un 'Merak Etme Sen' isimli arabesk şarkı büyük ilgi gördü.