Murat Dalkılıç, aşka geldi!

Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile birlikte olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşk dolu sözler yazdı.

Ayrılık kararının ardından sonra ilişkilerine ikinci şansı veren şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlere Harbiye konserinde sevgilisi için yazdığı şarkıyı okuyan Dalkılıç, bu sefer de Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşan Dalkılıç, altına "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği... Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun" notunu yazdı.

"MUTLULUĞUMSUN"

Sevgilisinin aşk dolu paylaşımına sessiz kalamayan güzel oyuncu Hande Erçel ise "Mutluluğumsun" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

HANDE İÇİN ŞARKI YAZDI

Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü 'Afeta'dan da 'Yabancı' ve 'Müjgan' şarkılarını Harbiye konserinde ilk kez müzik severlerle buluşturan Dalkılıç, yeni şarkısı Müjgan'ı Hande Erçel için yazdığını itiraf etti. Şarkıcı, yeni şarkısını da sevgilisinin karşısına oturup elini tutup, gözlerine bakarak söyledi.