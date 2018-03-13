Murat Gezer ilaçlarla ayakta duruyor!
Murat Gezer ilaçlarla ayakta duruyor!
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Mina Başaran (28), 2 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı.
Mina Başaran’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat’ı arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.
Etiketler : Mina Başaran, Murat Gezer
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