Murat Gezer meleği Mina Başaran'ı unutmadı

İş insanı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını sanatla yaşatıyor. Genç adam, aşkıyla anılarından yola çıkıp Fırat Engin’e ‘Bellek Frekansları’ adlı bir tablo yaptırdı

Geçen yıl bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönerken düşen jette 8 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, nişanlısı Murat Gezer için dün gibi taze…

'Meleğim' diye sevdiği nişanlısının hatıralarıyla yaşamına devam eden Murat Gezer, Mina Başaran'ın ölümünün birinci yılında çok anlamlı bir girişimde bulundu. İş insanı, düğünden bir ay önce hayata veda eden nişanlısının hatırasını yaşatmak için sanatçı Fırat Engin'in kapısını çaldı.

Murat Gezer, Fırat Engin'e nişanlısıyla hayattayken geçirdiği güzel anları aktardı. Murat Gezer'in hafızasındaki her güzel hatırayı tek tek not alan sanatçı da ikilinin büyük aşkını eserine yansıttı.

Fırat Engin, Murat Gezer'in Mina Başaran'la anılarından yola çıkarak 'Bellek Frekansları' adlı tablosunu hayata geçirdi. Murat Gezer de geçen günlerde tabloyu satın alıp evinin başköşesine astı.

Murat Gezer, hayata erken veda eden nişanlısına vefasını bir kez daha gösterdi. Bu arada iyi kalbiyle gönülleri fetheden Mina Başaran'ın ismini, ailesi de sahibi oldukları hangara ve tasarım tekneye vermişlerdi…