Murat Özdemir gözaltına alındı!
Murat Özdemir gözaltına alındı!
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Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir serbest bırakıldı. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi ve Özdemir yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Adını, 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videoyu yayınlamasının ardından Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.
Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dün gece gözaltına alınan Murat Özdemir, serbest bırakıldı. Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. Ancak bu kararın ardından savcıdan yeni talimat geldi. Özdemir yeniden gözaltına alındı.
Özdemir'in adliyeye sevk edildiği öğrenilirken gece polis merkezinde tutulduğu ve alkollü olduğu belirtildi.
Etiketler : Papağan, işkenc, video, Murat Özdemir
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