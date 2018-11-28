Murat Özdemir yine rahat durmadı

TV8'de yayınlanan 'MasterChef' yarışmasından diskalifiye edilmesiyle gündeme gelen Murat Özdemir, Bebek'te görüntülendi.

'MasterChef' yarışmasındaki ilginç davranışlarıyla gündemden düşmeyen ve diskalifiye sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla adından söz ettiren Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Murat Özdemir, gözaltı iddialarının ardından ilk kez görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi görüşmeye giden Murat Özdemir, içeriye alınmadı.