Murat Soydan hastaneye kaldırıldı

Murat Soydan, 2 Ekim 1940, Babasının memuriyeti dolayısıyla Kırklareli'in Lüleburgaz ilçesinde doğmuştur. Gerçek adı Rüçhan Tercan'dır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın,Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardır. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

Dizi filmlerde de ve 221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

Filmleri :

2013 - Qüfür (Sinema Filmi)

2012 - İstanbul Hatırası (TV Dizisi)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema Filmi)

2012 - Görev (Sinema Filmi)

2011 - Farklı Boyut (TV Dizisi)

2011 - Ağlama Ne Olur (TV Filmi)2011

2010 - Nene Hatun (Sinema Filmi)

2009 - Ayrılık (TV Dizisi)

2008 - Para=Dolar

2008 - Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2008 - Dur Yolcu (TV Dizisi)

2008 - Bir Tutam Yaşam (Sinema Filmi)

2007 - Kan Damlaları

2007 - Vatan Sağolsun

2007 - Avrupalı

2007 - Oğlum İçin

2007 - Sinekli Bakkal

2006 - Karagöz ve Hacivat

2006 - Silahların Gölgesinde

2006 - Taşa Yazılan Aşk

2005 - Asiye

2005 - Asiye ile Nazım

2005 - Akşemsettin

2005 - Babam Geri Döndü

2005 - Alaturka

2005 - Acı Hayat

2004 - Tohum

2004 - Şeytan Sofrası (TV Dizisi)

2004 - Derbent Deresi

2004 - Dudaktan Kalbe

2003 - Umutların Ötesi

2002 - Sensiz Yaşanmaz

2002 - Seni Yaşatacağım

2001 - Yeni Hayat

2001 - Güz Gülleri

2001 - Nasibim

2000 - Tutku Suçları

2000 - Sigortamı Attırma (TV Filmi)

2000 - Ruhların Cinayeti

2000 - Dönüşü Olmayan Yol

2000 - Biri Yer Biri Bakar

2000 - Kızım ve Ben

1999 - Gece Şahinleri

1999 - Artık Dün Yok

1999 - Gölgeler Silinirken

1999 - Şampiyon

1998 - Merhaba Hüzün

1998 - Sibel

1998 - Marziye

1998 - Cinayet Var

1997 - Canısı (2)

1997 - Oyun Bitti

1997 - Baharın Son Günleri

1997 - Canısı

1996 - Bodyguard

1996 - Acı Ve Tatlı Günler

1996 - Gerçeğe Dönüş

1996 - Karanlıkta Gözlerime Bak

1996 - Zehirli Çiçek

1996 - Ekmek

1995 - Düğüm

1995 - Yahya Kaptan

1995 - Yaman Gazeteci

1995 - Afilli Kemal

1995 - Analar Ölmez

1995 - Aşkın Gücü

1995 - Kader

1995 - Issızlığın Ortasında

1994 - Zor Görev

1994 - İkimiz de Sevmiştik

1994 - Öfke

1994 - Şöhretin Bedeli

1994 - Deliler Kudurunca

1994 - Afacan Tatlı Bela

1994 - Ateş Sönüyor

1994 - Bir Kral

1994 - Dönüş

1994 - İki Küçük Yaramaz

1993 - Emekli

1993 - Behlül-i Dana Hz. (TV Filmi) (1993)

1993 - Ali Semerkandi Hz. / Niyet Hayır, Akıbet Hayır (1993)

1993 - Güneşi Uyandırmadan

1993 - Onu Beklerken

1993 - Yalan Yıllar

1993 - Kederli Yıllar

1993 - Gecem Ve Gündüzüm

1993 - Al Dudaklım

1993 - Lekeli Melek

1993 - Yabancı

1992 - Ben Anayım

1992 - Çıldırtan Özlem

1992 - Mailoğlu

1992 - Zor Görev

1991 - Sonsuza Yürümek

1991 - Git Gidebilirsen

1991 - Geçmişe Açılan Pencere

1991 - Siyabend-ü Xece

1990 - Yalnız Değilsiniz

1990 - Almanya Macerası

1990 - Dünya Boştur

1990 - Afacan Ateş Parçası

1990 - Dertler İnsanı

1989 - Vahşi Ve Güzel

1989 - Zulüm Treni

1989 - Oyunun Sonu

1989 - Hep Ezildim

1988 - Bebek Yüzlü

1988 - İki Zarf Bir Hayat

1988 - Kırmızı Gece

1988 - Babam Ve Ben

1988 - Bana Allah Acısın

1988 - Ümitler Kırılırsa

1988 - Toprağın Gücü

1988 - Reis Bey

1987 - Günah Olmasa

1987 - Yıllar

1987 - Çember

1986 - Hayat Kadını

1986 - Sıcak Geceler

1986 - Allah Şahidim Olsun

1986 - Ana Kucağı

1986 - Erkek Milleti

1984 - Aşkım Günahımdır

1984 - Balayı

1984 - Kızgın Güneş

1984 - Sev Ölesiye

1983 - Küçük Eller

1983 - Vatan Kucağında

1978 - Sabır Taşı

1976 - Adalı Kız

1975 - Kadınlar Hayır Derse

1974 - Diriliş

1974 - Mağlup Edilemeyenler

1973 - Dert Bende

1973 - İki Süngü Arasında

1973 - Kurt Dölü

1973 - Pembe Dünya

1973 - Siyah Gelinlik

1972 - Vahşi Bir Kız Sevdim

1972 - Gönül Oyunu

1972 - Kahpe Tuzağı

1972 - Ölümle Sevişenler

1972 - Zulüm

1972 - Asi Gençler

1972 - Gümüş Gerdanlık

1972 - Falcı

1972 - Afacan Harika Çocuk

1972 - Evlat

1971 - Altın mı Aşk mı

1971 - Çapkın Ve İnsafsız

1971 - Geldi Sevdi Vurdu

1971 - Şahinler Diyarı

1971 - Yaban Ali

1971 - Aşkımı Kanla Yazdım

1971 - Ah Bir Zengin Olsam

1971 - Büyük Acı

1971 - Sevmek Ve Ölmek Zamanı

1970 - Eyvah

1970 - Saadet Güneşi

1970 - Altın Tabancalı Adam

1970 - Beleşçi Murat

1970 - Kan Kusturacağım

1970 - Kralların Öfkesi

1970 - Ölüm Fermanı

1970 - Son Söz Benim

1970 - Yaşamak İçin

1970 - Buğulu Gözler

1970 - Bülbül Yuvası

1970 - Ölüm Emri

1970 - Tehlikeli Oyun

1969 - Kızıl Vazo

1969 - Aşk Bu Değil

1969 - Ümit Dünyası

1969 - Yarın Başka Bir Gündür

1969 - Kölen Olayım

1969 - Devlerin Öcü

1969 - İntikam Yemini

1969 - Izdırap Şarkısı

1969 - Kadere Boyun Eğdiler

1969 - Nisan Yağmuru

1969 - Ömercik Babasının Oğlu

1969 - Kaderimsin

1969 - Sana Dönmeyeceğim

1968 - Ayşem

1968 - Ağla Gözlerim

1968 - Dağları Bekleyen Kız

1968 - İstanbul'u Sevmiyorum

1968 - Abbase Sultan

1968 - Yalan Yıllar

1968 - Vahşi Bir Erkek Sevdim

1968 - Dünyanın En Güzel Kadını

1968 - Kara Gözlüm Efkarlanma

1968 - Şeyh Ahmet Şeyhin Oğlu

1968 - Sevmekten Korkuyorum

1968 - Kahveci Güzeli

1968 - Cemile

1967 - Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı

1967 - Tapılacak Kadın

1967 - Şeyh Şamil

1967 - Bir Dağ Masalı

1967 - Ayrılık Olmasaydı