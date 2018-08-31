Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması
Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması
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Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani’yle objektiflere poz verdi.
Oyuncu, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.
Etiketler : Murat Yıldırım, Kenan Işık
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