MUSAOĞULLARI, YÖNETİ KURULU BAŞKANI OLDU!

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin Yönetim Kurulları yeniden oluşturuldu.

İskele eski kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları Vakıflar’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Bakanlar Kurulu, görevleri sona eren Başkan Gürsel Uzun ile üyeler Erdoğan Mani, Hakan Fellahoğlu, Kemal Özçakır, Mustafa Tunçalp ve Şefik Aşçioğulları’nın yerine ilgili yasanın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca atadı.

9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Musaoğulları’nın başkan olduğu yönetime, Cezar Ekinci, Ali Bardak, Mahmut Kanber, Yücem Erönen ve Mehmet Hoca üye olarak atandı. Ayrıca Hande Kayasal Çelikden’in üyelik görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Yenidüzen