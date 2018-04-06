MÜŞAVİR YARATMAMA YASASI'NIN DETAYLARI AÇIKLANDI!

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Yasa tasarısının içeriği ile ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na yazılı sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesi şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası kuralları uyarınca ataması yapılan bir kamu görevlisi, görevden alınması halinde müşavir olmaktadır. Müşavir olan kamu görevlisine görev tevdi edilmemesi nedeni ile bu durum hem kamu görevinde yetişmiş kamu görevlisi eksikliğine hem de müşavirlerin kendilerini verimsiz hissetmelerine neden olmaktadır.

Hazırlanan Üst Kademe Yöneticileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile üst kademe yöneticisi olarak görev yapmakta olan ve daha önce müşavir statüsü kazanmayan üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları halinde, üst kademe yöneticisi olarak atanmadan önce bulundukları kadrolarda görevlendirilebilmeleri, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üst kademe yöneticisi olarak atanacak olan kamu görevlilerinin ise görevlerinden alınmaları halinde atanmadan önce bulundukları kadrolarda, o kadroların maaşı ile görevlendirilebilmeleri amaçlanmıştır”