Muslera duvar ördü!

Hem Galatasaray’ın hem de sahanın en iyisi olarak takdir gören kaleci Muslera, tek başına Paris Saint Germain karşısına dikildi, ancak yaptığı kurtarışlar puan için yetmedi.

Uruguaylı eldiven tam 7 kurtarışa imza atarak gecenin adamı oldu. Muslera, özellikle 3 kritik pozisyonda Di Maria'ya geçit vermedi.

Tecrübeli file bekçisi rakibin ataklarını her karşılayışında Galatasaray tribünlerinin de alkışını aldı.

Maçtan sonra konuştu

Şampiyonlar Ligi’nde çok zor takımlarla oynandığına vurgu yapan sarı-kırmızılıların kaptanı, “Galatasaray’ın nasıl bir performans gösterdiğini, 94 dakika boyunca nasıl baskılı olduğunu herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İkinci yarıda çok daha iyi, oyunu domine eden bir Galatasaray vardı” diye konuştu.

Gruptaki durumu da değerlendiren Muslera şöyle devam etti: “Futbolda her şey olabiliyor. PSG, Real Madrid’i yendi, Real Madrid ise Brugge ile berabere kaldı. Biz de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İstek, arzu ve rakibi düşürdüğümüz durumu lige de taşımamız gerekiyor. Bunu lige de taşırsak sezon sonunda önemli başarılar yakalarız.”