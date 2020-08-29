'Müslüman karşıtları' İsveç’te Kur'an yaktı: Malmö savaş alanına döndü

Yerel medya tarafından “Müslüman karşıtı” olarak tanımlanan ve sayıları 300’ü’bulan bir grup, kent merkezini savaş alanına çevirdi.

Daha önce de Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a verilen iki yıl İsveç'e giriş yasağını protesto eden bir grup ile polis arasında cuma gecesi arbede çıktı.

Göstericiler, kendilerini engellemek isteyen polisi taşa tutarken, çöpleri ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti.

Bu arada ülkeye girişine yasak getirilen ancak bu karara uymayan Danimarkalı aşırı sağcı lider Paludan’ın Malmö yakınlarındaki Lernacken kasabasında polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu

Cami önünde Kur'an yakmak girişimi

Paludan, Malmö’de Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'an yakmak için polisten izin istemiş ve polis buna güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Irkçı siyasetçi Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istemiş ve talep yine geri çevrilmişti.

İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park, bunu Malmö İdari Mahkemesi'ne götürdü ancak, mahkeme de polisin kararını haklı bulup, Paludan'ı sınır dışı ederken iki sene İsveç'e girmesini yasakladı.

Kaynak: Euronews