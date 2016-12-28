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MÜSLÜMANLIKTAN ÇIKIP HRİSTİYANLIĞA GEÇİNCE...

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MÜSLÜMANLIKTAN ÇIKIP HRİSTİYANLIĞA GEÇİNCE...
Ülkesinden kaçtı ama...

Müslümanlıktan çıkıp, Hıristiyanlığa geçtiği için İran’da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ülkemize kaçtıktan sonra sahte pasaportla yakalanan S.E.R., cezaevine gönderildi

Sedef BOŞNAK

İran’da Müslümanlıktan çıkıp, Hıristiyanlığa geçmesi nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ülkesinden kaçan ve KKTC’de sahte pasaportla yakalanan S.E.R aleyhine yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

Düzenlediği sahte İran ve Fransa pasaportlarıyla Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda yakalanan S.E.R, işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere her ne şart altında olursa olsun 20 günü geçmeyen bir süre, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacak.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru İbrahim Bulut’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis İbrahim Bulut, zanlının, Mağusa’da meydana gelen sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temin etme suçlarına methaldar olduğunu belirterek, zanlı aleyhine başlattığı tahkikatını tamamladığını beyan etti ve zanlıyı kaçma ihtimalini göz önünde tutarak cezaevine göndermesini istedi.

Yargıç, huzurundaki şahadeti değerlendirdi ve zanlıyı 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.

Kıbrıs Gazetesi

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