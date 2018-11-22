'Müslüm'den ne kadar kazandığını açıkladı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, '2.Sayfa' programına konuk oldu. 'Mustafa Uslu'dan tek kuruş almadım' açıklamasında bulunan Muhterem Nur, merak edilen konuya canlı yayında açıklık getirdi. Programa ayrıca filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci de konuk oldu ve filmden 30 bin TL kazandığını açıkladı.

Muhterem Nur, canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi: Ben bu hikâyeyi başka bir yapımcıya devrettim. Başka biri ile anlaşma yaptım, 300 bin lira karşılığında hakları devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. Benim bu filmden hak talep etmem doğru değil.

Ben bu hikâyeyi başka bir yapımcıya devrettim. O anlaşma da şöyleydi; paranın yarısı imzayı atınca, devamı da iş bitince alacaktım. O paradan da hayır gelmedi. İlk aldığım parayı yanımda çalışanlara verdim hiçbir hayrını görmedim. 'Müslüm' filmden para almadım ben, Mustafa Uslu ile anlaşma yapmadım çünkü.

Herkes bu para üzerinde duruyor nedense. O filmi ilk devrettiğim kişi de yapabilirdi ama Mustafa Bey aldı bunu film yaptı. İlk senaryoyu ben beğenmemiştim, Mustafa Bey’e söyledim o da sağ olsun düzeltti. Şimdi birebir oldu hayatı. Mustafa Bey’in neden bu kadar üzerine gidiliyor anlamıyorum. Bir kardeşim, bir evladım gibi görüyorum onu. İsterse verir para, verirse de onun bir jesti olur.

Ben filmle gurur duyuyorum, eşim yeniden dünyaya geldi. Beni unutanlar da aramaya başladı. Filmi izleyenler diyorlar ki ‘ikinci defa gideceğim.’ Para aldı mı, almadı mı? Bunlar önemli değil, hiçbir mecburiyeti de yok zaten. Filmde en çok Müslüm'ün çocukluk sahnelerinden etkilendim. Müslüm'ün hayatının tamamı filmde yer alsa 10 yıl sürer.

'2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Mustafa Uslu ise "Herkes bu filmden hakkını aldı. Bu yüzden çok adaletli anlaşmalar yapıldığını düşünüyorum. Emeğe saygılı biri olarak yetiştirildim. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Müslüm Gürses'i tüm Türkiye gördü, tüm Türkiye özür diledi. Teşekkür ederim herkese" şeklinde konuştu.

Öte yandan programa konuk olan ve filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci filmden 30 bin TL kazandığını açıkladı.