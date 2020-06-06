Mustafa Akıncı; Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor
Daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı ile Arastayı ziyater etti. Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Bugün Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Harmancı ile birlikte Arasta esnafımızı ziyaret ettik.
Dükkanların bir çoğu kapalı, açık olanlar ise çok az satış yapabiliyor; geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor; ancak konuştuğumuz esnaf ve yurttaşlar geleceğe umutla bakıyorlar."
Bu zor günleri elbirliğiyle geride bırakacağımıza inanıyorlar. Dayanışmamızı sürdürerek daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız.
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