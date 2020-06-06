Mustafa Akıncı; Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı ile Arastayı ziyater etti. Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Bugün Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Harmancı ile birlikte Arasta esnafımızı ziyaret ettik.

Dükkanların bir çoğu kapalı, açık olanlar ise çok az satış yapabiliyor; geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor; ancak konuştuğumuz esnaf ve yurttaşlar geleceğe umutla bakıyorlar."

Bu zor günleri elbirliğiyle geride bırakacağımıza inanıyorlar. Dayanışmamızı sürdürerek daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız.