Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Mustafa Akıncı; Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor
Mustafa Akıncı; Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor

Mustafa Akıncı; Geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor

Daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı ile Arastayı ziyater etti. Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Bugün Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Harmancı ile birlikte Arasta esnafımızı ziyaret ettik.

4-281.jpg

Dükkanların bir çoğu kapalı, açık olanlar ise çok az satış yapabiliyor; geleneksel çarşımız ne yazık ki çok zor günlerden geçiyor; ancak konuştuğumuz esnaf ve yurttaşlar geleceğe umutla bakıyorlar."

1-20200606152530.jpg

Bu zor günleri elbirliğiyle geride bırakacağımıza inanıyorlar. Dayanışmamızı sürdürerek daha güzel günlere elbette hep birlikte ulaşacağız.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.