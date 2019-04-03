MUSTAFA ÇAĞATAY ANILDI

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, 30. ölüm yıldönümünde anıldı.

Anma töreni, saat 09.30’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın kabrinde yer aldı.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi tarafından kabre çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekildi.

Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, merhum Başbakan Çağatay’ın yaşamı boyunca tüm görevlerini büyük sorumlulukla yerine getiren, üniversitelerde tez konusu olabilecek niteliklerde önemli bir devlet adamı olduğuna işaret edildi.