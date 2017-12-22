Mustafa Ceceli'den şoke eden tehdit!

Hacı lakaplı şarkıcı Mustafa Ceceli ile fotoğraf paylaşan İrem Derici'ye bir takipçisi "Bu adam senin yanına yakışmıyor." deyince Ceceli "Sıkıntın mı var koçum?" dedi.

9 yıllık eşini bırakıp Selin İmer ile evlendikten sonra hayranlarının gözünden düşen Mustafa Ceceli'ye tepkiler hala devam ediyor. İrem Derici, Ceceli ile Instagram'dan fotoğraf paylaşınca takipçileri tepki gösterdi.

"ÇENENİ KAPATMAYI ÖĞRETİRİZ"