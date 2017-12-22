Mustafa Ceceli'den şoke eden tehdit!
Mustafa Ceceli'den şoke eden tehdit!
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Hacı lakaplı şarkıcı Mustafa Ceceli ile fotoğraf paylaşan İrem Derici'ye bir takipçisi "Bu adam senin yanına yakışmıyor." deyince Ceceli "Sıkıntın mı var koçum?" dedi.
9 yıllık eşini bırakıp Selin İmer ile evlendikten sonra hayranlarının gözünden düşen Mustafa Ceceli'ye tepkiler hala devam ediyor. İrem Derici, Ceceli ile Instagram'dan fotoğraf paylaşınca takipçileri tepki gösterdi.
"ÇENENİ KAPATMAYI ÖĞRETİRİZ"
Mustafa Ceceli, İrem Derici'ye yapılan bu yorumu görünce çıldırdı. Ceceli, "Sıkıntın mı var koçum?" diyerek mafyavari sözler söyledi. Hacı lakaplı şarkıcı daha sonra da "Bilmediğin konularda çeneni kapamayı öğretmediler mi sana? Öğretiriz" diyerek tehditlerine devam etti.
Etiketler : Mustafa Ceceli, İrem Derici, fotoğraf, takipçi, yoruym, tehdit
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