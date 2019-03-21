MUSTAFA EVLİYA HAYATINI KAYBETTİ!
Hayata tutunamadı...
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Gaziköy’de 11 Mart’ta yapımı devam eden inşaatın damından düşerek ağır yaralanan Mustafa EVLİYA (E-50) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 11:20 ‘de yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Mustafa EVLİYA, inşaat, düşme, ölüm
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