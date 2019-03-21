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MUSTAFA EVLİYA HAYATINI KAYBETTİ!

MUSTAFA EVLİYA HAYATINI KAYBETTİ!

Hayata tutunamadı...

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Gaziköy’de 11 Mart’ta yapımı devam eden inşaatın damından düşerek ağır yaralanan Mustafa EVLİYA (E-50) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 11:20 ‘de yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.

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