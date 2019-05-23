MUSTAFA ONBAŞI YOĞUN BAKIMDA!
Yoğun bakıma alındı!
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Gazimağusa’da meydana gelen kazada yaralanan Mustafa Onbaşı(85), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisten verilen bilgiye göre, Onbaşı, motosikletle hareket halinde iken bir araçla kaza yapmıştı.
Etiketler : Gazimağusa, Mustafa Onbaşı, kaza, yoğun bakım
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