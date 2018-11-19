Mustafa Sandal ateş püskürdü!

Serel Yereli ile verdiği pozla olay olan Mustafa Sandal açtı ağzını yumdu gözünü! Sandal hakkında çıkan aşk iddialarına daha fazla dayanamadı ve olay açıklamalar yaptı

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırtmıştı. Ceren Hindistan, Irmak Ünal derken en son Serel Yereli ile aşk dedikoduları aldı başını gitti.

Mustafa Sandal, genç şarkıcı Serel Yereli ile haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sandal, hakkında çıkan aşk dedikodularını şu sözlerle yalanladı:

"Konuşmayacaktım ama İstanbul'a dönünce okuduklarım ve sevenlerimin isteği üzerine buyurun size açıklama!

Tüm bunlar "tören adının başında" sponsor firmanız olduğu ve ismimizin dünyada görülmemiş bir şekilde ticari firmanın sitesinde "bedavadan" kullanılması sebebiyle ödül töreni adaylığınızdan çekildiğim için mi? Hani ben çekildikten 1 gün sonra "Göz kapağını aldırdı" yalanını yazıp aklınızca intikam aldığınız gibi!

Sevgili Hürriyet magazin ekibi, 24 yıllık Mustafa Sandal markasına böyle mi zarar vereceğinizi düşünüyorsunuz? Yok artık! Sanatçıları ayakta tutan en önemli değer; müziğini alkışlayanların verdiği güçtür, bunu bir yere yazın. Kalemini kullanıp "Sen misin törenimize gelmeyen al sana algı operasyonu" diyenlerin devri çoktan geçti.

YETER DEMEK ZORUNDAYIM!

Biri elinde telefon kanal kanal gezmiş, biri paylaşım yapmış da benim yanımdaymış, yok bir başkası mail attı demiş... Tamam eğlendiniz ama iş hakarete varınca "Yeter" demek zorundayım!

Serel'le müzik konuştuğumu, aranjelerini beğenip Londra'da kimlerle çalıştığını öğrenmek istediğim için görüştüğümü, muhabirinize yazılı olarak açıkladım. Şu sayfanızı hazırlamadan önce kendi sitenize bakın ve okuyun ne demişim! Tabi bir de başlığına bakın, açıklamamı nasıl kaynatmışsınız ve gazeteye basmayıp web'de tutmuşsunuz bir görün!

YANIMDA EVLATLARIM VARDI!

Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar... Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var?

Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel'e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel'e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın.

Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; 'Nasılsa günahı bulur ya her insanı! Gerisi detay olur...'