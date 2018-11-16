Mustafa Sandal yine kafaları karıştırdı!

Aşk yaşadığı kişinin kim olduğuna dair her gün yeni bir haberle gündeme gelen şarkıcı Mustafa Sandal, kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı.

ki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırttı.

Adı geçtiğimiz ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal'la birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal, çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı.

Yerel, Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap verdi.