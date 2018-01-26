MUSTAFA'DAN KÖTÜ HABER!

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 7’nci hafta maçında Girne Üniversitesi ile Mapfree arasında oynanan karşılaşmada Mapfree forması giyen Mustafa Rıfkı'nın burnu kırıldı.

Halit Dağ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 7’nci hafta maçında Girne Üniversitesi ile Mapfree arasında oynanan karşılaşmada Mapfree forması giyen Mustafa Rıfkı'nın burnu kırıldı.

İkinci periyodun sonuna doğru rakibi ile girdiği mücadelede rakibinin dirseği burnuna gelen Mustafa oyuna devam edememişti. Maçtan sonra yapılan kontrollerin ardından burnunda 2 kırık olduğu tespit edilen Mustafa'nın özel maske temin edilirse 10 gün, edilemezse 4 hafta parkelerden uzak kalacağı bilgisi edinildi.

Yenidüzen