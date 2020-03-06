Müstakbel damat ekibi "dilirga" için stüdyoya girdi!

İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, büyük bölümü Kıbrıs'ta çekilen film için ülkenin en sevilen türküsü "Dillirga"yı seslendirdi.

İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, büyük bölümü Kıbrıs'ta çekilen film için ülkenin en sevilen türküsü "Dillirga"yı seslendirdi. Kayıtlar sırasında çok eğlendiklerini belirten ekip, Gripin'in solisti Birol Namoğlu sayesinde iyi bir iş çıkardıklarını söyledi: "Önce Birol'a, sonra aranjeye güveniyoruz."

Hürriyet