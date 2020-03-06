Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Müstakbel damat ekibi "dilirga" için stüdyoya girdi!
Müstakbel damat ekibi "dilirga" için stüdyoya girdi!

Müstakbel damat ekibi "dilirga" için stüdyoya girdi!

Müstakbel damat ekibi "dilirga" için stüdyoya girdi!

A+A-

İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, büyük bölümü Kıbrıs'ta çekilen film için ülkenin en sevilen türküsü "Dillirga"yı seslendirdi.

İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, büyük bölümü Kıbrıs'ta çekilen film için ülkenin en sevilen türküsü "Dillirga"yı seslendirdi. Kayıtlar sırasında çok eğlendiklerini belirten ekip, Gripin'in solisti Birol Namoğlu sayesinde iyi bir iş çıkardıklarını söyledi: "Önce Birol'a, sonra aranjeye güveniyoruz."

2-997.jpg

Hürriyet

Etiketler : , , , , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.