MÜŞTEKİ İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Bir banka müdürüne cinsel tecavüzde bulunmakla suçlanan Ömer Çalıcıoğlu’nun, eşine kaydettirdiği çirkin görüntülerin çözümü mahkemeye okundu ve merak edilen önemli bir nokta açığa çıktı:

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, kıskançlık kriziyle akrabası olan bir bankanın şube müdürünü, eşini kullanarak Güvercinlik'teki kiliseye çağırıp, darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunan Ömer Çalıcıoğlu ve ona yardımcı olan eşiyle ilgili davaları görüşmeye devam ediyor.

Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanıklar ve sanıklar adına Avukat Özkul Özdevrim hazır bulundu.

Dünkü celsede, Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in tanığı olan meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Faysal Güden, bir önceki celsede kaldığı yerden şahadetine devam etti ve mahkemeye birçok emare sundu.

Güden, Ömer Çalıcıoğlu’nun eşine kaydettirdiği çirkin görüntülerin çözümü mahkemeye okudu ve merak edilen önemli bir noktayı açığa çıkarttı.

Faysal Güden, Ömer Çalıcıoğlu’nun müştekiye, “Yaşamak istersen anlat yaptığın pislikleri” diyerek sorular yönelttiğini anlattı ve görüntülerde müştekinin, Rahme Çalıcıoğlu ile aralarında duygusal bir bağ olup ilişkileri olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Öte yandan sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun konu suçları müştekiye ders vermek amacıyla işlediğini beyan ettiğini anlatan Faysal Güden, Rahme Çalıcıoğlu’nun da bu itirafı desteklediğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Her iki sanık, kendi aralarında anlaştı ve Rahme Çalıcıoğlu telefonda aradığı müştekiyi Güvercinlik’teki kilise yakınındaki araziye çağırdı. Daha sonra, Ömer Çalıcıoğlu, Rahme Çalıcıoğlu’nun kullandığı aracın bagajına gizlendi. Olay yerine gittikten sonra, bagajdan çıktı ve müştekiye saldırdı. Ömer, müştekinin ellerini zorla arkaya bağlayarak, pantolonunu zorla dizlerine kadar indirip tasarrufundaki penseyi anüsüne soktu ve müştekiye cinsel tecavüzde bulundu. Ömer Çalıcıoğlu, konu suçu işlemeden önce, eşine telefonla kayıt yaptırdı ve kaydı kullanarak, müştekiyi polise gitmemesi için şiddetle tehdit etti.”

Faysal Güden, Ömer Çalıcıoğlu ve Rahme Çalıcıoğlu’na, “cinsel tecavüz”, “vahim zarar”, “zorla alıkoyma”, “ciddi darp”, “kasti hasar”, “şiddet tehditti”, “tecavüzkâr alet taşıma”, “hileyle insan kaçırma”, “onuruna zarar getirmek suretiyle şiddet tehdidi”, “kanunsuz tabanca ithali” ve “kanunsuz tabanca tasarrufu” gibi suçlardan yazılı dava tebliğinde bulunduğunu ancak her ikisinin de ret cevabı verdiğini anlattı.

Güden ayrıca, müşteki ve Rahme Çalıcıoğlu’na ait telefon dökümlerinden de söz ederek, her ikisi arasında toplam 690 görüşme olduğunu belirtti ve aralık ayında çok yoğun görüşme gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Mahkeme, kaldığı yerden devam edilmek üzere davayı, 18 Ocak 2017 tarihine tehir etti.

Kıbrıs