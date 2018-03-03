MÜŞTEKİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Ahmet VAMIK

Arkadaşları O. A. ile kavga ettiği gerekçesiyle M. Ç. isimli şahsı darp edip burnunun kırılmasına neden olan Emrah İşkey ile Nevzat Korkmaz, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Meseleyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı, müşteki de şikâyetini geri çekti.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu’nu tanık olarak dinletti.

Zanlılar Emrah İşkey ile Nevzat Korkmaz’ın “Vahim Zarar” ve “Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis memuru Mustafa Yanaroğlu, iki zanlının arkadaşları O. A. ile kavga ettiği gerekçesiyle M. Ç. isimli şahsı aracının içerisinde oturduğu sırada yumruk atarak darp ettiklerini ve burnunun kırılmasına neden olduklarını anımsattı.

Teminatla serbest kaldılar

Meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve müştekinin şikâyetini geri çektiğini belirten Yanaroğlu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, en yakın polis karakoluna haftada 3 kez ispat-ı vücut yapmalarına ve 5’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Kıbrıs