MÜŞTERİ ARIYORDU

Güney’den 470 Euro’ya aldığı 65 gram uyuşturucuyu ile kuzeye geçen Georgios Baimpourntidis, Arasta’da şüpheli hareketleri nedeniyle yakalandı

Duygu ALAN

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Georgios Baimpourntidis, önceki gün saat 23.55 sıralarında tasarrufundaki yaklaşık 65 gram ağırlığındaki hintkeneviri ile Lokmacı Kara Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptı.

Zanlının şüpheli hareketleri polisin dikkatinden kaçmadı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının üzerinde yapılan kontrolde, sırt çantası içerisinde yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu. Zanlı gözaltına alınırken söz konusu madde emare olarak alındı.

Zanlı Georgios Baimpourntidis, tutukluluk talebi ile dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Gürkut: Satmak için getirdiğini beyan etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, mahkemedeki ifadesinde, zanlının 12 Ocak 2018 tarihinde, saat 23.55 raddelerinde Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Gürkut, şüpheli görülen zanlının üzerinde polis ekibi tarafından yapılan kontrolde, sırt çantası içerisinde yaklaşık 65 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti.

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’ta, adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan 470 Euro karşılığında aldığını ve müşteri bulması halinde satmak için Kuzey’e geçirdiğini beyan ettiğini belirtti.

“Zanlı gönüllü ifade verdi”

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlı Georgios Baimpourntidis’in gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını, zanlının sırt çantasında tespit edilen maddenin ise hafta sonu olması sebebi ile henüz Devlet Laboratuarı’na gönderilemediğini dile getirdi.

Gürkut, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis